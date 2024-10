Financement des écoles religieuses: Legault justifie son refus d'une motion

Mis en boîte jeudi par une motion de l'opposition péquiste, le premier ministre François Legault a fait une sortie vendredi pour justifier la position de son gouvernement et dénoncer «l'entrée de l'islamisme» dans les écoles.

Le gouvernement caquiste, qui a fait adopter la loi sur la laïcité, est sous pression à la suite des révélations sur des pratiques d'endoctrinement religieux dans des écoles publiques de Montréal.

Jeudi, il a voté contre une motion du Parti québécois (PQ), appuyée par le Parti libéral (PLQ), demandant de mettre fin au financement public des écoles à vocation religieuse et vendredi, M. Legault a tenu à clarifier son choix.

Dans son message publié sur Facebook, le chef caquiste a affirmé que c'est une question lourde de sens qui doit être réfléchie et qu'il fallait clarifier ce dont on parle quand on évoque les écoles religieuses, en défendant l'héritage catholique de certains établissements.

En outre, il a rappelé que son ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, a ordonné des vérifications et des enquêtes sur une école de l'est de Montréal.

Patrice Bergeron, La Presse Canadienne