La grève a commencé dans des CPE où les travailleuses sont syndiquées à la CSQ

Le Collège Montmorency ouvrira ses portes aux élèves de quatrième et cinquième secondaire et à leurs parents le 12 novembre 2024, de 16 h à 21 h. La clientèle adulte est aussi bienvenue. Mentionnons qu'il s'agit du seul établissement collégial public à Laval. Professeurs, membres du personnel et étudiants actuels du Collège seront sur place pour ...