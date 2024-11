Tout un succès lors des portes ouvertes du Collège Montmorency

Près de 5 500 personnes ont répondu présentes le 12 novembre dernier pour découvrir les 27 programmes d’études offerts au Collège Montmorency, dans le cadre des portes ouvertes de l’automne.

De 16 h à 21 h, des élèves de quatrième et cinquième secondaire, accompagnés de leurs parents, ont pu explorer la multitude de programmes et services offerts au Collège en prévision de leur demande d’admission au collégial le 1er mars prochain.

La clientèle adulte a, quant à elle, eu l’occasion de se renseigner auprès des représentants de la Formation continue au sujet des différents programmes qui leur sont adressés.

Un événement 100 % humain

Cet événement majeur au Collège Montmorency rassemble près de 700 membres du personnel et étudiant(e)s, tous enthousiastes à l'idée de partager leur expérience et d’offrir un accueil chaleureux et personnalisé à chaque visiteur.

Les participants ont eu le choix entre plusieurs activités immersives : des visites guidées des lieux, une trentaine de kiosques d’information et des activités découvertes et démonstrations dans les départements d’enseignement. L’événement a été pensé pour permettre à chacun de découvrir Montmorency à son rythme et selon ses intérêts.

Prochaine chance de découvrir Montmorency : portes ouvertes d’hiver

Les personnes qui n’ont pas pu venir au Collège Montmorency le 12 novembre pourront participer aux portes ouvertes d'hiver du jeudi 6 février 2025.

Et pour une immersion encore plus concrète, n'hésitez pas à vous inscrire aux Ateliers d'un jour : l'occasion idéale de voir le Collège en action, de visiter les installations et même d'assister à un ou des cours de votre programme de prédilection.