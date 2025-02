Plus d'étudiants étrangers diplômés d'établissements canadiens sont sous-employés

Les étudiants internationaux diplômés d'établissements canadiens sont plus susceptibles d'être sous-employés que leurs pairs canadiens, et bon nombre d'entre eux vivent donc avec des revenus moindres.

L'enquête nationale de Statistique Canada auprès des diplômés a examiné le taux d'emploi de plus de 83 000 étudiants internationaux diplômés en 2020, qui sont restés ensuite au Canada et qui n'ont pas poursuivi d'études.

L'enquête indique qu'un peu plus d'un tiers des diplômés internationaux titulaires d'un baccalauréat occupaient des emplois nécessitant effectivement un diplôme universitaire, contre 60 % chez leurs pairs canadiens.

Selon Statistique Canada, cela peut expliquer pourquoi le revenu annuel médian des étudiants internationaux titulaires d'un baccalauréat est inférieur de 20 % au niveau médian de tous les diplômés canadiens.

L'enquête a également révélé que les diplômés internationaux sont plus de trois fois plus susceptibles de travailler dans les secteurs des ventes et des services que leurs homologues canadiens.

Malgré cela, l'enquête indique que les diplômés internationaux et canadiens déclarent des niveaux de satisfaction au travail à peu près semblables.

David Baxter, La Presse Canadienne