La Fondation du Collège Montmorency souligne la persévérance

Lors de la cérémonie de remise de bourses de persévérance, 22 étudiants ont été honorés pour leur détermination exceptionnelle. Grâce au soutien de la Fondation du Collège Montmorency et de la Fondation Croire en son rêve, ces étudiants ont reçu des bourses pour souligner leur engagement et leur résilience dans leur parcours collégial.

Cette soirée a permis de mettre en lumière des parcours inspirants. En plus de se partager un total de 16 000 $ en bourses, les lauréats ont reçu les logiciels Antidote+ personnel et Tap’Touche, gracieusement offerts par Druide informatique, pour les accompagner dans la suite de leur cheminement académique.

Les lauréats sont :

Charlotte Alarie - Arts, lettres et communication profil langues

Heidi Daigle-Faille - Technologie de l'architecture

Sophie Deraiche Deroy - Techniques de diététique

Mathieu Desrochers - Paysage et commercialisation en horticulture

Janie Desrochers - Sciences humaines profil individus

Maeva Edoukou - Sciences humaines profil monde et sociétés

Zéa Girardeau - Soins infirmiers

Salma Idrissi - Techniques d'éducation spécialisée

Karine Leduc - Soins infirmiers

Marian Dolores Lee Monroy - Arts, lettres et communication

Félix Mailhot - Techniques de sécurité incendie

Mark Mekhael - Sciences humaines profil justice, culture et sociétés

Eliane Normandeau - Arts, lettres et communication profil cinéma

Jean-François Otis - Techniques de sécurité incendie (intensif)

Carl Santori-Langlois - Arts, lettres et communication profil médias

Alexandra Secelean - Techniques d’éducation à l’enfance

Harni Selvaradnam - Sciences de la nature

Justin St-Gelais - Sciences de la nature pures et appliquées

Marcela Paz Varela Garay - Techniques d’éducation à l’enfance

Daphné Zanatta - Techniques d'éducation spécialisée

« Chers lauréats et lauréates, vous êtes la preuve que lorsque l’on persévère et que l’on met les bouchées doubles, nous pouvons accomplir de grandes choses. Grâce à votre résilience et à votre volonté d’avancer, vous bâtissez un avenir prometteur. », a partagé Marie-Eve Gervais, directrice générale de la Fondation en s’adressant aux récipiendaires lors de la remise des bourses.

Pour animer la soirée, quelques lauréats ont foulé la scène pour partager leurs expériences sous forme de panels de discussion. Ces panels ont offert des moments riches en émotions qui ont permis aux gens dans la salle d’en apprendre plus sur le parcours des récipiendaires, mais aussi sur leurs sources de motivation et leurs outils pour continuer à persévérer.