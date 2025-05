L’école de l’Équinoxe récipiendaire d’une bourse de la Fondation Luc Maurice

L’école primaire de l’Équinoxe, située dans le quartier Sainte-Rose à Laval, figure parmi les huit écoles québécoises sélectionnées pour recevoir une bourse de la Fondation Luc Maurice afin d’implanter la trousse pédagogique École RÉFLEXE AINÉ®, développée par l’entreprise UMANO stratégie conseils.

Cet outil sensibilise les enfants aux réalités du vieillissement et encourage les liens entre générations, dès le plus jeune âge.

L’école de l’Équinoxe devient ainsi la première à Laval à intégrer la trousse École RÉFLEXE AINÉ® dans son programme scolaire dès septembre prochain. L’école est certifiée BI (Baccalauréat international) avec son programme pour le primaire et fait également partie de la Société des écoles du monde BI du Québec et de la francophonie (SÉBIQ).

« Ce projet met en lumière les valeurs fondamentales de notre école et de son programme international, telles que la collaboration, la bienveillance et le respect. Il contribue également au développement des aptitudes de l’apprenant de nos élèves notamment en encourageant l’ouverture d’esprit, la communication et l’altruisme », exprime Sophie Canuel, directrice intérimaire, école de l’Équinoxe

C’est à l’initiative de Carole St-Denis, membre parent du conseil d’établissement et directrice générale de la Table régionale de concertation des aînés de Laval (TRCAL), que cette idée a été présentée à l’école. Convaincue du potentiel de cette trousse pour éveiller les jeunes à l’intergénérationnel sans alourdir la tâche des enseignants, elle a su rallier la direction et l’équipe de 3e année à ce projet.

« Je crois profondément aux bienfaits des liens intergénérationnels. C’est une mission que je porte personnellement, au-delà de mon travail, et je suis sincèrement très touchée par l’accueil qu’ont réservé les professeurs de 3e année et la direction à cette proposition. Mon souhait est de voir cette trousse implantée dans plusieurs écoles à Laval », ajoute Carole St-Denis, membre parent CÉ école de l’Équinoxe.

« C’est avec beaucoup de fierté que nous aurons la chance de travailler avec la trousse École RÉFLEXE AINÉ® pour la prochaine année scolaire. Ce projet novateur s’inscrit parfaitement dans notre module de recherche sur la famille, permettant à nos élèves de réaliser l’importance des liens entre les personnes aînées présentes dans notre entourage et notre communauté », termine Sophie Provost, enseignante de 3e année, école de l’Équinoxe.

La trousse École RÉFLEXE AINÉ®

Un projet aligné avec le programme de formation de l’école québécoise, qui vise à : sensibiliser les élèves aux défis liés au vieillissement, encourager des gestes de bienveillance envers les aînés de leur entourage et renforcer la cohésion sociale entre les générations.

Le matériel comprend des capsules de formation, une sélection de livres jeunesse et divers outils pédagogiques favorisant les initiatives intergénérationnelles. Déjà lancée en 2023 dans trois écoles pilotes, l’initiative a connu un bel essor : quatre écoles se sont ajoutées en 2024, et huit nouvelles, dont celle de l’Équinoxe, s’apprêtent à emboîter le pas en 2025.