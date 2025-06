Plus de 875 finissants du Collège Montmorency célèbrent leur diplôme

Le 5 juin, plus de 875 finissants des programmes d'étude du Collège Montmorency ont célébré leur diplômation lors de la Cérémonie de fin d'études à la Place Bell.

Ils ont défilé sur scène pour recevoir un parchemin symbolique sous les applaudissements chaleureux de leurs proches, professeurs et membres du personnel, qui les ont accompagnés pendant leur passage au Collège. Soulignons la présence sur scène de Benoit Lessard, directeur général, de France Lamarche, directrice des études, de Catherine Parent, directrice de la formation continue et des services aux entreprises, ainsi que des représentants des divers programmes d’études.

Lors de son allocution empreinte d’émotions, Mme Lamarche a partagé sa fierté et son admiration devant tout le chemin parcouru de cette nouvelle cohorte de finissants, depuis leur arrivée au Collège jusqu’à cette journée de célébration. Elle leur a souhaité un avenir rempli de bonheur à la hauteur de leurs aspirations. M. Lessard a quant à lui tenu à féliciter les finissants d’avoir cru en eux et d’avoir fait preuve de volonté, de travail, de passion et de persévérance pour terminer leurs études collégiales avec succès. Tous deux ont profité de l’occasion pour reconnaître l’apport inestimable des professeur(e)s, des membres du personnel et des proches qui ont soutenu et encouragé les étudiants tout au long de leur parcours collégial. Avant de conclure la soirée avec le traditionnel lancer du mortier, Donovan Boudreau, finissant et boursier en Sciences de la nature – profil sciences pures et appliquées, a livré un vibrant témoignage à ses collègues et leurs invités.

50 000 $ offert en bourses d’études

La Fondation du Collège Montmorency et ses donateurs étaient présents à l’événement pour remettre un total de 48 bourses du mérite et de l’excellence aux diplômés qui ont été honorés pour leur dossier scolaire et parcours collégial exceptionnel. Ils ont reçu des bourses totalisant 50 000 $ offertes grâce à la contribution de plusieurs entreprises de la région, partenaires de la Fondation.