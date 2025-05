Deux écoles de Laval reçoivent une bourse des prix Vox populi

L’école primaire Euréka dans le quartier Pont-Viau et l’école secondaire Saint-Maxime dans le quartier Saint-Martin à Laval, ont toutes deux remporté une bourse de 1 000 $ lors de la remise des prix Vox populi.

Ces prix récompensent dix conseils d’élèves à travers le Québec qui ont favorisé la démocratie au sein de leur école. Ils sont offerts par la Fondation Jean-Charles-Bonenfant, en collaboration avec Élections Québec et l’Assemblée nationale.

École primaire Euréka

Elle a un nom qu’on associe immédiatement à une bonne idée, mais l’école Eurêka se distingue aussi grâce à l’engagement des membres de son conseil d’élèves.

À l’écoute de leurs camarades, les élues et les élus ont fait preuve de créativité afin de trouver des solutions aux besoins exprimés lors d’une consultation. Le conseil a proposé des suggestions d’améliorations concrètes (ajout de fontaines et manières de favoriser l’hygiène dans les salles de bains) ainsi que des initiatives rassembleuses pour dynamiser le climat à l’école (activités, journées thématiques, etc.).

Le souci d’égalité et d’inclusion du conseil l’a poussé à s’impliquer davantage dans le plan de lutte contre la violence et l’intimidation. Les jeunes ont aussi tendu une main vers les parents en créant une campagne à propos de l’interdiction de fumer aux abords de l’école.

Les initiatives démocratiques du conseil d’élèves de l’école Eurêka ont eu des répercussions positives dans son environnement. De bonnes idées et des solutions constructives? Eurêka!

École secondaire Saint-Maxime

À l’école secondaire Saint-Maxime, l’engagement démocratique du conseil d’élèves se concrétise tant par de petites actions qui font la différence au quotidien que par des projets qui rayonnent dans la communauté.

La rigueur et le dynamisme du conseil ont donné plusieurs résultats concrets : l’ajout de micro-ondes à la cafétéria, la simplification d’un formulaire pour dénoncer les actes de violence ou d’intimidation et l’amorce d’une démarche avec la ville afin d’améliorer la sécurité des piétons aux abords de l’école.

Les élues et les élus de l’école Saint-Maxime ont su rallier les élèves, le personnel enseignant et la direction autour de projets qui transforment la vie étudiante grâce à leur souci d’inclusion, à leur démarche de consultation et à leur volonté de favoriser le sentiment d’appartenance à l’école. La direction accorde d’ailleurs une grande importance à cette instance démocratique. Elle a pris le pouls des élèves en tenant des rencontres régulières avec la première ministre et la vice-première ministre.

Avec le conseil d’élèves de l’école secondaire Saint-Maxime, chaque action démocratique, petite ou grande, fait la différence.

Le programme Vox populi

Le programme existe depuis 10 ans. En mettant en place de bonnes pratiques démocratiques, comme la consultation des élèves de l’école, le vote éclairé et la délibération, les conseils d’élèves profitent à l’ensemble des jeunes de même qu’à la direction de l’école, puisqu’ils influencent positivement le climat scolaire.

Au cours de l’année scolaire 2024-2025, le programme Vox populi a soutenu les conseils d’élèves de 350 écoles primaires et secondaires du Québec. Il compte 79 écoles membres de plus que l’année dernière. Le programme a contribué à former près de 36 000 jeunes élus de conseils d’élèves depuis son lancement, en 2015.