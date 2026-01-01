Portes ouvertes au Collège Montmorency de Laval

Le Collège Montmorency ouvrira ses portes aux élèves de quatrième et cinquième secondaire et à leurs parents le 5 février 2026, de 18 h à 20 h 30. La clientèle adulte est aussi bienvenue. Les portes ouvertes du seul établissement collégial public à Laval sont l’occasion parfaite pour poser ses questions en prévision d’une éventuelle demande d’admission au Service régional d’admission du Montréal métropolitain (SRAM). Professeurs, membres du personnel et étudiants actuels du Collège seront sur place pour y répondre et partager leur expérience.

Pendant cette soirée, les visiteurs sont invités à :

- participer à une visite commentée, par des guides, des principaux lieux d’intérêt du Collège;

- explorer les départements d’enseignement à leur rythme et selon leurs intérêts;

- voir des classes et des laboratoires conçus pour le travail d’équipe, l’apprentissage coopératif, la résolution de problèmes complexes ou l’expérimentation en situation authentique;

- parcourir les différents kiosques pour obtenir de l’information au sujet de l’admission, des activités étudiantes, des centres d’aide, des services aux étudiants, des projets internationaux, des conseils d’orientation, des prêts et bourses, des cours de formation générale, des équipes sportives, de l’alternance travail-études, de la Formation continue, etc.;

- obtenir des renseignements sur l’admission en rencontrant nos aides pédagogiques individuels (API) et nos conseillers d’orientation.

Rendez-vous au cmontmorency.qc.ca/portesouvertes pour connaître la programmation complète de l’événement.

Pour s’y rendre

Le Collège Montmorency est situé au 475, boulevard de l’Avenir, à Laval. Il est facilement accessible en transport en commun, puisqu’il est situé en face de la station de métro Montmorency et du terminus d’autobus ainsi qu’à 1 km de la gare ferroviaire de la Concorde. Le stationnement est gratuit pour ceux qui se déplacent en voiture. Il est fortement recommandé d’entrer par la porte 3 – entrée principale (boul. de l’Avenir) ou par la porte 6 (boul. du Souvenir).