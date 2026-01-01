Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Utilisation du titre de «madame» ou de «monsieur»

Le vouvoiement devient la norme dans les écoles du Québec

durée 12h00
5 janvier 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

Alors que les élèves retournent en classe après les vacances des fêtes, ces jours-ci, le vouvoiement devient officiellement la norme dans les écoles primaires et secondaires de la province.

En vertu du Règlement sur les règles de conduite au primaire et au secondaire, les écoliers doivent désormais vouvoyer le personnel de l’école, en utilisant le titre de «madame» ou de «monsieur».

Cette mesure a été annoncée l'an dernier par Bernard Drainville, qui était alors ministre de l'Éducation. Elle s'inscrit dans le cadre d'un plan déposé par le gouvernement caquiste pour renforcer le respect et le civisme dans les écoles.

L'autre mesure phare de ce plan était l'interdiction du cellulaire, qui est entrée en vigueur à la rentrée de l'automne dernier. Plusieurs intervenants consultés récemment par La Presse Canadienne ont dit avoir constaté des effets positifs de l'absence des cellulaires dans les écoles.

Dans leur code de vie, les écoles doivent prévoir des sanctions en cas de non-respect des nouvelles règles par un élève. Celles-ci peuvent notamment inclure l’avertissement, la réflexion écrite, la retenue, la suspension et l’expulsion.

Les écoles doivent fixer leurs sanctions en fonction de la nature, de la gravité, de la fréquence et de la récurrence des manquements, selon une approche graduelle. Elles doivent aussi prévoir la possibilité d’imposer des gestes «réparateurs».

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Explosion de la détresse chez les ados, le cellulaire à l'école en partie responsable

Publié le 3 décembre 2025

Explosion de la détresse chez les ados, le cellulaire à l'école en partie responsable

La détresse psychologique chez les adolescents a atteint un niveau inédit, selon le bilan 2025 de l'organisme Tel-jeunes. Il constate une hausse de 20 % des demandes d'aide de la part des jeunes et des parents, ce qui devrait totaliser 60 000 requêtes d'ici la fin de l'année. Tel-jeunes note aussi que 50 % des demandes d'aide concernent la santé ...

LIRE LA SUITE
L’audiologiste Clara Orsini honorée par son ordre professionnel

Publié le 27 novembre 2025

L’audiologiste Clara Orsini honorée par son ordre professionnel

Le 21 novembre dernier, dans le cadre de la célébration de son 70e anniversaire, l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec (OOAQ) a remis l’un des six prix Cardozo-Coderre à Clara Orsini, finissante au programme d’audiologie de l’Université de Montréal. Un prix Cardozo-Coderre est décerné à Clara Orsini pour souligner son ...

LIRE LA SUITE
Le Collège Montmorency, lauréat d'un prix en mobilité durable

Publié le 19 novembre 2025

Le Collège Montmorency, lauréat d'un prix en mobilité durable

Le Collège Montmorency a été nommé lauréat du Prix Leader en mobilité durable 2025 dans la catégorie Milieux d’enseignement. Décerné par un jury composé d’experts en mobilité durable, ce prix souligne la création du Fonds de développement durable de l'établissement, financé à partir d’une portion des revenus générés par le stationnement. Cette ...

LIRE LA SUITE