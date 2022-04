Perquisitions de drogues et arme à feu

Les 26 mars et 5 avril derniers, le Service de police de Laval (SPL) a réalisé des arrestations et des perquisitions en lien avec du trafic de stupéfiants sur les territoires de Laval et de Montréal.

Ces opérations s’inscrivent dans le cadre du projet Centaure et du Programme Accès-Cannabis. La grande majorité de la saisie comportant des sacs de bonbons sous forme de jujubes contenant du THC, le SPL tient à souligner la dangerosité d’un tel produit circulant sur le territoire, car la consommation pourrait avoir de graves conséquences sur la santé des enfants.

Rappel des faits.

Au mois d’aout 2021, certaines concordances de dossiers impliquant de la possession et du trafic de cannabis sont portées à l’attention des enquêteurs. Le Projet Cohésion, mis sur pieds en novembre 2021, permet d’établir des activités illicites de distribution de cannabis sous plusieurs formes, entre un commerce de Kanesatake et des suspects résidents à Laval. Ceux-ci procédaient ensuite à du trafic de stupéfiants sur les territoires de Laval et de Montréal.

Le 25 mars dernier, les suspects ont été arrêtés et des mandats de perquisition sont obtenus pour deux résidences du quartier Chomedey et une troisième située à Laval-Ouest, de même que quatre véhicules. Ces perquisitions ont permis de saisir une grande quantité de stupéfiants, des produits dérivés, de même qu’une arme à feu et plusieurs produits provenant de la criminalité. Au total, cinq individus ont été arrêtés dans le cadre de cette vaste opération qui aura mobilisé plusieurs policiers et enquêteurs du SPL, de même que l’appui et la participation d’agents de la Sureté du Québec ainsi que CANAFE.

Danger potentiel pour les enfants

La loi sur le cannabis interdit que les emballages de produit contenant du THC soient attrayants afin d’attirer l’œil des enfants. Que ce soit par la représentation d’une personne, d’un personnage ou d’un animal, réel ou fictif, figurant directement l’emballage ou l’étiquette. De même, cette Loi interdit aussi d’avoir plus de 10 mg de THC par bonbons et/ou par emballage. Dans le présent dossier, un des bonbons saisis contenait 1000 mg de THC selon l’emballage.

Ces jujubes en apparence inoffensifs peuvent provoquer une intoxication sévère s’ils sont ingérés par des enfants. Il est difficile de déceler à l’œil nu s’il s’agit d’un simple bonbon ou si ce dernier contient du THC. Le SPL recommande aux parents d’acheter des bonbons dans des magasins connus et de vérifier la provenance ainsi que l’état de l’emballage. Le SPL conseille également aux parents de communiquer rapidement avec Info-Santé ou de composer le 911 s’ils soupçonnent que leur enfant ait consommé un bonbon au THC, et qu’il présente des symptômes inhabituels, tels qu’un état de confusion ou de désorientation, de l’anxiété ou un état de psychose.

Bilan des perquisitions

Stupéfiants : valeur totale de 388 527 $

- 60.2 kg de bonbons au THC (imitation de bonbon pour enfants)

- 28.6 kg de cannabis séché

- 2.2 kg de résine de cannabis

- 644 comprimés de méthamphétamine avec inscription « ICE »

- 46 grammes de chocolat au THC

- 17 grammes de chocolat à la psilocybine

- 495 vapoteuses à usage unique à 98 % de THC

Arme à feu :

-Pistolet 9 mm Glock 17

-2 chargeurs à haute capacité

-3 chargeurs de 10 balles

- 241 projectiles de 9 mm dans des boîtes

Autre :

- 143 105 $ argent canadien

- 9 352 $ argent US

- 3 véhicules (valeur 132 000 $)

-100 000 $ en valeurs autres