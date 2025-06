Important démantèlement d’un réseau de vols de véhicules à Laval

Le 18 juin, les enquêteurs de l’escouade des Crimes généraux de Laval ont procédé à l’arrestation de six individus et mené plusieurs perquisitions, dans le cadre du démantèlement d’un réseau de vols de véhicules destinés à l’exportation.

L’enquête, nommée projet Griveler, a été lancée en juin 2024 à la suite de l’analyse de plusieurs dossiers ayant révélé une recrudescence de vols de véhicules de la marque Land Rover sur le territoire lavallois.

Les suspects auraient principalement ciblé des véhicules dans divers stationnements commerciaux et lieux publics de Laval, de la Rive-Nord et de l’Ontario. Ils auraient installé des balises de repérage GPS sur les véhicules visés, dans le but de repérer l’adresse des propriétaires. Par la suite, durant la nuit, les véhicules étaient volés puis temporairement laissés dans divers lieux de dormance où ils demeuraient immobilisés pendant quelques jours. Ils étaient ensuite transportés vers un entrepôt à Montréal où ils étaient chargés dans des conteneurs maritimes en vue de leur exportation à l’étranger.

L’enquête a également démontré que les suspects seraient liés à une vingtaine de dossiers de vols de véhicules dans la province du Québec et de l’Ontario, dont quatorze survenus sur le territoire de Laval.

Cette opération d’envergure, qui a mis à contribution près de 150 ressources policières, a nécessité l’assistance de la Sûreté du Québec, les services de police des villes de Montréal, de Saint-Jérôme, Mascouche, Repentigny, Terrebonne et Ottawa. L’Agence des services frontaliers du Canada, la sécurité du Port de Montréal et Équité ont également contribué à l’enquête. Dix-huit véhicules retrouvés, totalisant une valeur de plus de 1,5 million de dollars, ont été récupérés.

Arrestations et comparutions

Au total, cinq hommes âgés entre 22 et 31 ans et une femme âgée de 28 ans ont été arrêtés lors de l’opération. Ils ont tous comparu au Palais de justice de Laval et ont été libérés avec des conditions à respecter, à l’exception d’un suspect qui demeure détenu. Ils font face à des accusations, entre autres, de possession de biens criminellement obtenus de plus de 5000 $ et de vol de véhicule. Les enquêteurs poursuivent leurs poursuivent leurs démarches et il pourrait y avoir d’autres arrestations à venir.

Bilan des perquisitions

Lors des perquisitions, les autorités ont saisi quatre véhicules, sept cellulaires, un poing américain, des stupéfiants, 7 305$ en devise canadienne, 1 000$ en devise américaine et divers items de valeur, dont des bijoux, des montres et des ordinateurs.

Conseils de prévention

Le Service tient à informer la population de ne pas hésiter à communiquer avec le 911 en cas de doute sur un véhicule avec des signes de vols nouvellement stationné dans le secteur ou le garage d’immeuble à logements. À titre indicatif, ces véhicules peuvent avoir une vitre arrière brisée et camouflée par du plastique ou un linge.

De plus, des moyens de prévention efficaces contre ces vols sont toujours importants à rappeler soit :

Installer un système de repérage GPS par une compagnie spécialisée et s’assurer d’avoir les collants de la compagnie visibles sur les vitres du véhicule ;

Installer un dispositif protecteur OBD ;

Et installer un dispositif de verrouillage externe sur le volant.

Toute personne qui aurait de l’information concernant cette opération ou en lien avec des vols de véhicules peut communiquer de façon confidentielle sur la Ligne Info-Police au 450 662-INFO (4636) ou composer le 911 et mentionner le dossier LVL-240718-030.