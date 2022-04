Kino : le nouveau chien de soutien

Le Service de police de Laval (SPL) accueille Kino, sa nouvelle recrue canine qui joindra les rangs de la nouvelle escouade Chien de soutien, mise en place au sein du service afin de soutenir les victimes ou toute personne ayant été impliqué dans un évènement traumatisant nécessitant un soutien émotionnel et psychologique.

Jumelé à un enquêteur, Kino, un labrador de 3 ans et son partenaire policier font partie de l'escouade Crimes sexuels, et pourront également être sollicités sur certaines interventions policières, ainsi que lors d’événements de prévention.

Par ailleurs, ce duo offrira un accompagnement aux victimes lors du processus judiciaire. Kino pourra être présent afin de rassurer les victimes qui auront à traverser le processus judiciaire, lors de rencontres avec des enquêteurs, des procureurs ainsi que lords de témoignages à la cour.

« L’arrivée de Kino parmi nous bonifie l’approche humaine et innovante offerte aux victimes qui transigent par notre Service. Le recours à un chien de soutien émotionnel est aussi un outil formidable pour faciliter la communication avec les enfants. Les grandes qualités et aptitudes de Kino contribueront sans contredit au mieux-être de ceux qui croiseront sa route. », assure Manon Ouellet, directrice adjointe de la Direction des enquêtes, des affaires corporatives et de la protection de l’intégrité et de l’éthique municipale du Service de police de Laval.

L’accueil d’un chien de soutien au sein du Service a été possible grâce à l’implication de plusieurs intervenants et la précieuse collaboration de partenaires comme le Club Lions de Laval et la Fondation des Lions du Canada Chiens-Guides.

Rappelons que la création de l’escouade Chien de soutien s’inscrit dans le cadre de la nouvelle offre de service en sécurité publique en cours d’implantation au SPL, de même que l’escouade Crimes sexuels qui assure un meilleur traitement des plaintes et un soutien aux victimes.

Cette dernière s’attaque de front à des problématiques comme le proxénétisme, les agressions sexuelles, la traite de personne et l’exploitation sexuelle des mineurs.