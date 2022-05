Activité de déchiquetage, le samedi 21 mai, dans le stationnement du Quartier général du Service de police de Laval

Organisée dans le cadre de la Semaine de la police, les Lavallois sont invités à venir déchiqueter leurs documents confidentiels gratuitement lors de la 2e édition de la Journée de prévention de la fraude, qui se tiendra le samedi 21 mai prochain, de 9 h à 15 h, dans le stationnement du Quartier général du Service de police de Laval, situé au 2911, boulevard Chomedey à Laval.

Chaque année, de nombreux Québécois sont victimes de fraudes, mais la plupart peuvent être évités en s’informant et en restant vigilants pour les identifier et se protéger efficacement.

Les policiers seront donc sur place pour sensibiliser les participants à divers types de fraude, tels que : hameçonnage, courriels frauduleux, vol d’identité, fraude par Internet, par démarchage téléphonique, etc.

Déchiquetez vos documents confidentiels gratuitement

Les citoyens pourront apporter tous leurs documents personnels à déchiqueter ou à détruire en toute sécurité.

Un camion déchiqueteur sera sur place pour disposer notamment de formulaires d’assurances, chèques personnels, rapports de déclaration de revenus (impôt), reçus, factures, relevés bancaires et tout autre document sur lequel apparaissent votre nom, date de naissance, adresse, numéro de carte de crédit ou numéro d’assurance sociale. Notons qu’il sera aussi possible de détruire disquettes, cédéroms et vidéocassettes.

Un événement pour toute la famille

Les petits comme les plus grands pourront également voir de plus près une autopatrouille, ainsi que le poste de commandement mobile. Les policiers remettront également aux plus jeunes des ballons et des tatouages temporaires à l’effigie du Service de police. Ils pourront également prendre des clichés avec ceux-ci.

D’après les données du Centre antifraude du Canada (CAFC), les pertes financières des Canadiens en raison de fraude sont en hausse au pays, atteignant un sommet de 380 millions de dollars en 2021. Le CAFC indique avoir reçu près de 107 000 signalements d’escroqueries d’une province à l’autre, totalisant 68 000 victimes lors de la dernière année.

Si vous êtes victimes d’une fraude, d’une perte ou d’un vol de renseignements personnels, communiquez dès maintenant avec le SPL en composant le 911.