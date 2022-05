La SQ demande l’aide du public pour identifier un fraudeur qui se prétend médium voyant

La Sûreté du Québec demande l’aide de la population pour identifier un individu qui s’affiche comme un médium voyant et qui a fraudé plusieurs victimes depuis septembre 2020 dans plusieurs régions du Québec.

Par l’entremise d’un site web et moyennant une rétribution financière, le suspect prétend avoir des dons lui permettant d’aider les gens à différents niveaux de leur vie.

Le stratagème consiste à demander d’abord une somme initiale de quelques dizaines de dollars pour l’ouverture du dossier. Ensuite, des contributions de quelques centaines de dollars sont demandées afin d’exécuter des rituels.

Finalement, il exige des versements supplémentaires de quelques milliers de dollars afin de poursuivre la présumée communication avec les esprits. Il garantit ou promet le remboursement total des sommes investies si le rituel ne fonctionne pas.

Après un certain nombre de paiements, le suspect cesse toute communication avec les victimes sans laisser de trace.

Le suspect est un homme de race noire, âgé dans la trentaine et mesurant 1,78 m (5pi 10 po). Il est de corpulence moyenne et s’exprime en français avec un accent étranger.

Plusieurs pseudonymes

L'individu s’identifie sous plusieurs pseudonymes ou nom en français, anglais, ou à connotation étrangère. Il s’identifie aussi sous un titre de «médium marabout africain ».

Toute information relative à ces fraudes ou qui permettrait d’identifier le suspect peut être communiquée en toute confidentialité à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.

La Sûreté du Québec invite la population à signaler tout acte frauduleux à son service de police local.

Rappelons que la fraude est un acte criminel. Qu’elle soit commise sur Internet, par téléphone, par texto, par courriel ou en personne, elle doit être signalée le plus tôt possible aux policiers et au Centre antifraude du Canada au 1 888 495 8501.