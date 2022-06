Un individu est recherché pour des dossiers de vols de véhicules et de bris de conditions

Le Service de police de Laval demande la collaboration du public afin de localiser Kevin Lafontaine, âgé de 33 ans.

Plusieurs mandats d’arrestation ont été émis contre lui pour des dossiers de vols de véhicules et de bris de conditions, dans le cadre du projet Gardon. Il pourrait se trouver sur le territoire de Montréal.

Rappel des faits

En mai 2021, des suspects se présentaient dans différents stationnements de centre d’achat et ciblaient des voitures où ils installaient des balises afin de les suivre ensuite dans leurs déplacements. Les véhicules ciblés étaient des Jeep Grand Cherokee, Dodge Durango, Dodge Ram et Ford série F.

Le Projet Gardon avait permis de relier environ trente dossiers de vols de véhicule, dont six sur le territoire de Laval et les autres dans plusieurs autres villes du Québec et de l’Ontario. La valeur totale des véhicules volés est d’environ deux millions de dollars. Les policiers et enquêteurs ont pu perquisitionner six résidences ainsi que quatre véhicules.

Description physique

Homme de race blanche, s’exprime en français.

Cheveux bruns, yeux bleus.

Mesure 1 m 70 (5’7’’) et pèse 90 kg (200 lb).

Toute personne qui aurait de l’information concernant Kevin Lafontaine peut communiquer, de façon confidentielle, sur la Ligne-Info au 450 662-INFO (4636) ou composer le 911 et mentionner le dossier LVL 210523 035.