L’Escouade nationale sur la répression du crime organisé a mené une opération en matière d’arme à feu, dans le secteur de Charlemagne/Repentigny.

Suite à une interception routière, les policiers ont procédé à l’arrestation d’un homme de 32 ans, de Montréal.

Yannick Clouatre a comparu au Palais de justice de Joliette où il est demeuré détenu pour la suite des procédures. Il fait face à plusieurs accusations en matière d’arme à feu.

Lors de l’intervention, les policiers ont saisi une arme de calibre .22 chargée, ainsi des munitions.

La stratégie CENTAURE a pour mandat d’assurer une pression constante sur le crime organisé et ainsi, lutter activement contre la violence armée au Québec. CENTAURE permet à tous les corps policiers partenaires de maximiser leurs efforts au niveau national, régional et local ciblant à la fois l’approvisionnement, l’importation, la distribution et la possession illégale d’armes à feu.

Toute information en lien avec la possession, le trafic ou l’utilisation d’armes à feu peut être communiquée à la ligne d’information CENTAURE au 1 833-888-ARME (2763).

L’Escouade nationale sur la répression du crime organisé a pour mandat de s’attaquer spécifiquement aux têtes dirigeantes du crime organisé, dont les membres en règle des Hells Angels.

L’ENRCO Montréal est composée de policiers de la Sûreté du Québec, de la GRC, du Service de police de la Ville de Montréal ainsi que du Service de police de Laval.