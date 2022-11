Collision avec blessés à Sainte-Marthe

Un camionneur est dans un état critique après avoir été percuté par un camion semi-remorque, peu après 8h, ce mardi, à l’intersection du chemin Saint-Henri et la route 201 à Sainte-Marthe.

C’est en s’engageant sur la route 201 depuis le chemin Saint-Henri que le conducteur d’un camion cube a été frappé de plein fouet par un semi-remorque qui lui, circulait sur la 201.

« Le semi-remorque a frappé le camion cube du côté conducteur. Deux personnes prenaient place dans le camion cube. Le passager a pu être extirpé de l’habitacle sans l’aide des pinces de désincarcérations, contrairement au conducteur. Le passager a subi des blessures légères », confirme Audrey-Anne Bilodeau, de la Sûreté du Québec. L’intervention des pompiers et des premiers répondants de Sainte-Marthe et des équipes de Rigaud et Saint-Clet a été nécessaire.

Le camionneur a été transporté vers un centre hospitalier où son état est jugé critique. Un enquêteur en collision de la Sûreté du Québec est actuellement sur place pour faire la lumière sur les événements.

Au moment d’écrire ces lignes, l’intersection était toujours fermée à la circulation.