Le Lavallois accusé d'avoir tué ses deux enfants est jugé apte à subir son procès

La police de Laval a procédé lundi à l'arrestation de trois personnes en lien avec du trafic de stupéfiants, en plus d'effectuer des saisies avoisinant les 100 000 $. Deux suspects âgés de 43 ans et un troisième âgé de 49 ans ont été arrêtés dans le cadre d'une opération menée dans deux résidences des quartiers Chomedey et Vimont. En plus ...