Retour à la maison marqué par des coups de feu sur l'A-440 à Laval: 1 blessé

Marchant avec peine, les yeux fermés et soutenu par deux agents correctionnels, le chauffeur d’autobus qui a percuté une garderie à Laval, tuant deux enfants et en blessant six autres, la semaine dernière, Pierre Ny St-Amand a comparu devant le juge Carol Richer au palais de justice de Laval, vendredi avant-midi. Son avocat, Me Julien Lespérance ...