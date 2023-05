Vente illégale de décodeurs: opération policière à Laval et dans les Laurentides

De présumés malfaiteurs qui se livreraient à de la distribution illégale de signaux de télécommunication à Laval et dans les Laurentides sont visés par des mandats de perquisition, lundi.

La Sûreté du Québec (SQ) explique que les suspects effectueraient la vente de décodeurs permettant d’avoir accès illégalement à des signaux de télécommunication des principaux diffuseurs québécois.

Les perquisitions visent à accumuler de la preuve pertinente en cours d’enquête.

L’enquête est sous la direction de l’équipe de la Récupération des actifs criminels de la SQ, en collaboration avec d’autres policiers de la SQ et avec Service de police de Laval (SPL) et le Service de police de la Ville de Saint-Eustache. Cinq perquisitions devaient être effectuées dans les villes de Laval, Saint-Eustache et Brownsburg-Chatham.

La police ajoute qu’il y a possibilité de récupération d’actifs criminels.

La Presse Canadienne