Agression sexuelle dans un atelier mécanique de Laval: victimes recherchées

Le Service de police de Laval (SPL) rapporte jeudi qu’il a effectué au cours des deux dernières semaines sur son territoire une saisie record d’héroïne, de plus de 2,35 kilogrammes, en plus d’une quantité de cocaïne et de plusieurs armes blanches, pour un bilan d’une valeur de près de 200 000 $. Le perquisitions qui ont permis ces saisies ont été ...