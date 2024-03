Un Lavallois suspecté de meurtre dans un établissement licencié de Terrebonne

Les travaux d'excavation et de réparation d'urgence sur le réseau d'égout sous le boulevard Curé-Labelle se sont terminés plus tôt que prévu, soit hier, 24 h avant la date annoncée. Ainsi, les entraves entre les boulevards Sainte-Rose et Roi-du-Nord sont maintenant levées et les automobilistes peuvent utiliser l'ensemble des voies de circulation ...