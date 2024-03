La construction d’une voie réservée reprend sur l’autoroute 15

À compter du 1er avril, plusieurs entraves sont prévues sur l'autoroute 15 ( des Laurentides) à Blainville et Mirabel. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable reprend les travaux d’aménagement de la nouvelle voie réservée.

Les entraves seront dans l’axe de l’autoroute 15, entre le boulevard de la Seigneurie, à Blainville, et l’autoroute 50 (Guy-Lafleur). Celles-ci toucheront les deux directions de l’autoroute.

Ces entraves marquent le début des travaux d'aménagement de la voie réservée comme telle. Depuis juin 2023, diverses interventions ont été réalisées dans le secteur de Mirabel et de Blainville, dont la construction de chemins de déviation, afin de pouvoir maintenir la circulation pendant les travaux d'aménagement.

Gestion de la circulation

Du 1er au 12 avril

Fermeture de nuit seulement de deux ou trois voies de l’autoroute 15 (des Laurentides) en direction nord; une voie demeurera ouverte en tout temps.

de deux ou trois voies de l’autoroute 15 (des Laurentides) en direction nord; une voie demeurera ouverte en tout temps. Déviation des voies entre les sorties no25 (Blainville/Boul. de la Seigneurie) et no31 (Mirabel (Ste-Monique/St-Janvier)) dans la journée.

Du 15 au 23 avril

Fermeture de nuit seulement de deux voies sur trois de l’autoroute 15 (des Laurentides) en direction sud;

o Les sorties no28 et no25 n’étant plus accessibles via l’autoroute 15, les usagers sont invités à emprunter la sortie no31 (Mirabel (Ste-Monique/St-Janvier)), la rue Charles, la route 117 (boulevard du Curé-Labelle) et le boulevard de la Seigneurie pour reprendre l’autoroute 15 en direction sud.

Déviation des voies entre les sorties no31 (Mirabel (Ste-Monique/St-Janvier)) et no25 (Blainville/Boul. de la Seigneurie) dans la journée.

D’autres entraves sont à venir dans les prochaines semaines. Des détails sur les détours, lorsque requis, seront communiqués ultérieurement. En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les travaux pourraient être reportés ou prolongés.

La nouvelle voie à construire sera réservée au transport collectif, au covoiturage et aux services d’urgence. À terme, elle s’étendra en direction nord entre les autoroutes 640 et 50, et permettra d’optimiser la mobilité dans la région métropolitaine, de favoriser le transport collectif, d’améliorer la sécurité et d’ainsi alléger la circulation en période de fort achalandage entre Boisbriand et Mirabel. Ces travaux s’échelonneront sur une période de trois ans.