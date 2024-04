Une bordée de neige attendue à partir de mercredi soir

Si le printemps semblait s'être bien installé dans le sud du Québec ces derniers jours, avec plusieurs journées d'ensoleillement, l'hiver n'a visiblement pas dit son dernier mot.

Environnement Canada a publié mercredi matin un avertissement de neige pour prévenir qu'une vingtaine de centimètres de neige sont attendus à partir de mercredi soir dans le sud de la province, tandis que les secteurs plus à l'est seront davantage touchés jeudi.

Selon l'agence fédérale, à Montréal, on prévoit une accumulation de 15 à 20 cm de neige de mercredi soir à jeudi soir. Une première tranche de 5 à 10 cm doit tomber mercredi soir, une fois que la pluie attendue en journée se sera changée en neige.

La neige, qui pourrait être parfois forte, se poursuivra jeudi.

«L'accumulation rapide de neige pourrait rendre les déplacements difficiles dans certains endroits. Il pourrait y avoir des répercussions importantes sur la circulation à l'heure de pointe en zones urbaines», a souligné Environnement Canada dans son avis, dans un contexte où les pneus d'été sont autorisés sur les routes depuis le 15 mars.

Les régions de l'Outaouais, de la Montérégie, des Laurentides et de Lanaudière seront aussi affectées par ce système. En Estrie, les quantités de neige pourraient même être plus importantes, alors qu'Environnement Canada prévoit qu'elles pourraient atteindre de 15 à 25 cm.

Puisque les températures oscilleront autour du point de congélation, la neige pourrait être «très lourde et collante». Des pannes d'électricité seront possibles par endroits, a indiqué l'agence fédérale.

Après le passage du système, la pluie devrait se poursuivre jeudi soir et vendredi, avant le retour du soleil pour la fin de semaine.

Le centre et l'est du Québec ne seront pas épargnés par ce système dépressionnaire, mais ces secteurs seront touchés un peu plus tard.

Selon le bulletin météorologique d'Environnement Canada, la neige commencera plutôt jeudi dans le centre et l'est de la province, où l'on attend aussi des accumulations de 15 à 25 cm.

Le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse doivent également s'attendre à une bordée de neige. Dans le nord-est du Nouveau-Brunswick, on pourrait recevoir plus de 30 cm de neige. En Nouvelle-Écosse, la neige pourrait tomber jusqu'à samedi.

Là aussi, Environnement Canada s'attend à de la neige très mouillée et collante. Des rafales maximales de 70 à 80 km/h pourraient être observées.

Mathieu Paquette, La Presse Canadienne