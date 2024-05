Travaux d’asphaltage et de réparation de dalles sur l’autoroute 15

Des travaux d’asphaltage et de réparation de dalles seront réalisés sur l’autoroute 15, dans le secteur du pont Médéric-Martin, afin de rendre la surface de roulement plus sécuritaire et confortable.

Les interventions auront lieu de nuit et se dérouleront à partir du 6 mai jusqu’en juillet 2024.

Entraves et gestion de la circulation

• Fermetures de nuit de trois voies sur quatre de l’autoroute 15, dans une direction à la fois, du pont Médéric-Martin à Montréal jusqu’au boulevard Cartier à Laval :

o Du lundi au vendredi, de 23h à 4h;

o Le samedi et le dimanche, de 23h59 à 5h30.

Le début des travaux pourrait être reporté en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, avant de prendre la route, il est recommandé de consulter Québec 511.