Veille d'orages violents pour la région

Selon Environnement Canada, les conditions sont actuellement propices à la formation d'orages dangereux dans la région de Laval comme dans plusieurs autres régions du Québec.

Cela pourrait produire des rafales de vent très fortes, de la grêle de grosse taille et de la pluie forte en après-midi.

Rappelons que de très fortes rafales peuvent endommager des bâtiments, déraciner des arbres et emporter de gros véhicules hors de la route. Les activités nautiques pourraient s’avérer dangereuses en raison des rafales violentes et soudaines qui soufflent sur les plans d’eau. La foudre tue et blesse des Canadiens chaque année.

N'oubliez pas : quand le tonnerre gronde, rentrez vite à l'intérieur!