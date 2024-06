La police enquête sur les morts suspectes de deux octogénaires à Laval

Le Service de police de Laval (SPL) enquête sur les morts suspectes de deux octogénaires découverts vendredi dans une résidence du quartier Sainte-Dorothée.

C'est un proche qui s'inquiétait d'être sans nouvelles de ces résidents de la rue Maisonneuve qui a fait appel aux policiers vendredi, vers 14 h 20.

«Malheureusement, quand on s'est présenté sur les lieux, on a découvert deux personnes décédées. On parle d'un homme et d'une femme âgés de plus de 80 ans», a confirmé la lieutenante Geneviève Major, porte-parole du SPL.

Aucune blessure par arme à feu ou par couteau n'a été décelée sur place. Aucune hypothèse n'est exclue pour élucider ce mystère, y compris celle d'un malaise.

«On considère ces décès comme étant des morts suspectes dans l'optique que l'on n'est pas en mesure de dire présentement de quelle façon ces personnes sont décédées (...) Pour l'instant, je ne peux aller aller vers une option ou l'autre pour expliquer les décès de ces personnes. Toutes les possibilités sont à considérer», a affirmé la lieutenante Major.

Un périmètre de sécurité a été érigé. Des enquêteurs de la division des crimes contre la personne du SPL et des techniciens en identité judiciaire ont notamment été déployés.

Une autopsie sera pratiquée par un coroner sur les corps des victimes afin d'éclaircir la cause des décès.

Entre-temps, l'enquête du Service de police de Laval se poursuit.