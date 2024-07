La police de Laval recherche des victimes potentielles de crimes à caractère sexuel

Le gouvernement du Québec et le président de l’Association des policières et policiers provinciaux du Québec (APPQ) ont annoncé la conclusion d'une nouvelle entente de principe visant le renouvellement du contrat de travail des policiers de la Sûreté du Québec (SQ). «L’entente serait d’une durée de six ans et permettrait notamment de valoriser et ...