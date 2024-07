Laval présente son rapport annuel de son Service de sécurité incendie

Le rapport annuel 2023 du Service de sécurité incendie de Laval (SSIL) met en lumière les principales réalisations et interventions de l'année. Il évoque aussi les changements innovants qui ont été apportés à sa structure.

En 2023, le Service de sécurité incendie de Laval (SSIL) a intégré dans ses rangs le Bureau de la résilience municipale (BRM) et ses divisions Sécurité civile et Résilience afin d’améliorer la préparation et la coordination municipale en cas de situations d’urgence. Les efforts combinés de ces entités ont pour objectif d'aider les Lavallois et les Lavalloises à mieux se préparer face à la possibilité de sinistres. Il s’agit de l’un des faits saillants du rapport annuel 2023 du SSIL approuvé par la séance du conseil municipal du 9 juillet dernier.

« L’augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes accroît le risque de sinistres et d’autres situations d’urgence. Cette nouvelle réalité exige une meilleure préparation de la part de la Ville et de sa population pour faire face aux événements imprévus. L’expertise spécialisée de l’équipe du BRM, jumelée à l’expérience en prévention et en intervention des membres du SSIL, est un atout majeur pour renforcer la réponse municipale en cas de mesures d’urgence. », indique Sandra Desmeules, membre du comité exécutif responsable des dossiers liés à la sécurité publique

Une autre nouveauté digne de mention est la création d’une équipe d’intervention rapide. Le mandat premier de ce groupe de travail est d’être prêt à effectuer le sauvetage de pompiers et de pompières en détresse lors des interventions. Cette équipe supplémentaire est déployée dès le déclenchement d’un code d’alarme lors d’incendie confirmé. Elle améliore la sécurité des équipes et augmente les chances de sauver des vies.

La Division prévention a innové en mettant en place une opération porte-à-porte dans les secteurs touchés par des incendies résidentiels majeurs, qui ont nécessité une deuxième alarme ou plus et qui ont mobilisé plus de 30 pompiers et pompières. Ces opérations ciblent 60 à 100 portes à proximité du lieu de l’incendie où la Division prévention vérifie le fonctionnement des avertisseurs de fumée et sensibilise ses résidents et ses résidentes à l’importance de la prévention des incendies.

Force de frappe toujours exemplaire

Le rapport souligne que la rapidité d’intervention du SSIL demeure exemplaire. La force de frappe a notamment atteint un taux de réussite de 93%. Rappelons que la force de frappe consiste à l’arrivée de 10 pompiers et pompières en 10 minutes sur les lieux d’un incendie de bâtiment à risques faibles et moyens, à l’intérieur du périmètre urbain et de 5 pompiers et pompières supplémentaires dans les 5 minutes suivantes pour les bâtiments à risques élevés et très élevés. Le temps moyen d’arrivée du premier véhicule sur une intervention a été de 5 minutes et 4 secondes.

De plus, les équipes d’intervention, qui agissent également comme premiers répondants depuis 2022, ont contribué à sauver 98 personnes qui étaient en situations potentiellement mortelles, avec un temps de réponse moyen de 5 minutes et 30 secondes.

L’acquisition et la mise en service de l’unité 905, un véhicule hors route de type « côte à côte », permettent désormais d’offrir un service d’urgence en milieu isolé. Ainsi, les interventions sur les sentiers de VTT, les chemins agricoles, les boisés ou tout autre lieu difficile d’accès sont facilitées.

L’année 2023 en quelques chiffres