Deux décès constatés dans une épidémie de listériose liée au rappel de lait végétal

L’Agence de la santé publique du Canada affirme que deux personnes sont décédées à la suite d’une éclosion d’infections à Listeria liée au rappel de boissons réfrigérées à base de plantes.

Le lait d’amande, le lait de coco, le lait d’amande-coco et le lait d’avoine de marque Silk ont été rappelés plus tôt ce mois-ci, tout comme le lait d’amande de marque Great Value.

La plupart des produits rappelés ont des dates de péremption allant jusqu’au 4 octobre inclus.

L’agence n’a pas fourni de détails sur les décès dans un avis de santé publique, mais affirme qu’il y a eu 12 cas de maladie confirmés en laboratoire.

Il indique que 10 cas se sont produits en Ontario, tandis que le Québec et la Nouvelle-Écosse en ont eu un chacun, avec neuf hospitalisations.

L’agence indique que des personnes sont tombées malades entre août 2023 et début juillet 2024.

L’Agence canadienne d’inspection des aliments affirme que les produits contaminés par la bactérie Listeria peuvent ne pas avoir une apparence ou une odeur avariées, mais peuvent quand même vous rendre malade.

Les symptômes de la listériose peuvent inclure des vomissements, des nausées, une fièvre persistante, des douleurs musculaires, des maux de tête sévères et une raideur de la nuque.