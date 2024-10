Tommy Béland a été retrouvé sain et sauf

Le 20 septembre, plus de 120 policiers provenant de plus de 25 services de police ont travaillé de concert dans le cadre de la stratégie provinciale de lutte contre le crime organisé CENTAURE. Coordonnée par la Direction nationale du renseignement et de l’analyse de la Sûreté du Québec, cette opération concertée vise à réitérer un message clair ...