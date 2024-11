Un piéton lutte pour sa vie après avoir été renversé sur l'A13 à Laval

À la mi-aout 2024, l'escouade des Enquêtes de poste a été saisie d'un dossier de vol commis dans une bijouterie et dans lequel le suspect aurait quitté à la course avec un présentoir contenant une vingtaine de chaines d'une valeur d'environ 800 à 1000 $ chacune après avoir demandé à un commis à voir une chaine en or. Des éléments d'enquête ont ...