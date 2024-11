De la pluie verglaçante attendue mardi

Environnement Canada a émis des alertes météo et des bulletins météorologiques spéciaux pour plusieurs secteurs du Québec où de la pluie verglaçante et de la neige sont attendues mardi.

Environnement Canada prévient que «les surfaces, comme les routes, les rues, les trottoirs et les terrains de stationnement, pourraient devenir glacées et glissantes» mardi pour plusieurs secteurs des Laurentides, de Lanaudière et à certains endroits en Montérégie, où des alertes ont été publiées.

Dans la région de Montréal, un bulletin météorologique spécial indique qu’une «brève période de pluie verglaçante» se changera en pluie mardi matin.

C’est «un système météorologique qui «va amener trois phases de précipitations dans le sud du Québec», a expliqué André Monette, chef du service de météorologie chez MétéoMédia.

Selon ses prévisions, de 5 à 10 centimètres de neige pourraient tomber dans le nord des Laurentides et de Lanaudière.

«Pour les Basses-Laurentides jusqu’à Laval, on aura de la pluie verglaçante qui se changera en pluie au cours de la matinée, mardi», a ajouté le météorologue.

Quant à la région de Montréal, «on aura peut-être un bref épisode de pluie verglaçante et ensuite de la pluie».

Neige à l’horizon

Les météorologues surveillent «un autre système» qui se produira à la fin de la semaine et qui pourrait «peut-être apporter une bordée de neige dans le sud du Québec», mais «on est encore incertain concernant la trajectoire du système», a précisé André Monette.

Stéphane Blais, La Presse Canadienne