Vaste opération concertée de ratissage en lien avec la violence armée et les drogues

Les policiers de plusieurs unités de la Sûreté du Québec (SQ), assistés de membres du Service de police de Saguenay, du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) et des Services correctionnels du Québec (SCQ) ont procédé mercredi à une imposante opération de ratissage en lien avec des dossiers de violence armée.

Selon le bilan provisoire, 35 arrestations et 15 perquisitions ont été effectuées en lien avec plus de 30 événements différents survenus au cours des dernières semaines et des derniers mois.

Ceux-ci se sont produits un peu partout sur le territoire québécois, mais particulièrement dans l’est de la province, selon la SQ.

«Ces événements ne sont pas tous rattachés, mais ils ont tous la même toile de fond: le contrôle des stupéfiants et la violence qui en découle», a déclaré l’inspecteur-chef et directeur des enquêtes criminelles à la SQ, Michel Patenaude, en conférence de presse.

Il a précisé que «toutes les allégeances sont visées».

La SQ classe ses opérations en trois niveaux: local, régional et les têtes dirigeantes. Les récentes arrestations concernent «surtout les niveaux 1 et 2», a indiqué M. Patenaude.

Il a tenu à souligner «la collaboration étroite avec le Service correctionnel du Québec, les autres services policiers et les partenaires».

«Les équipes étaient à l’œuvre dès 6 h ce matin dans plusieurs régions du Québec, notamment la Côte-Nord, le Saguenay–Lac-Saint-Jean, la région de Québec et la Gaspésie. Plusieurs individus arrêtés ont comparu et font face à diverses accusations, dont enlèvement, séquestration, agressions armées, décharge d’arme à feu, incendies criminels et trafic de stupéfiants», a affirmé M. Patenaude.