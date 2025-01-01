Nous joindre
72 000 kilomètres carrés ravagés

La saison des feux de forêt 2025 est la 2e pire jamais enregistrée au Canada

durée 18h00
8 août 2025
Par La Presse Canadienne

La saison des feux de forêt de 2025 est désormais la deuxième pire jamais enregistrée au Canada.

Les derniers chiffres publiés par le Centre interservices des feux de forêt du Canada (CIFFC) indiquent que les incendies ont ravagé 72 000 kilomètres carrés, soit une superficie à peu près équivalente à celle du Nouveau-Brunswick.

Cela dépasse la saison de 1989, qui était jusqu'alors la deuxième pire saison jamais enregistrée, et représente environ la moitié de la superficie brûlée lors de la saison record de 2023, selon une base de données fédérale remontant jusqu'à 1972.

Cette saison a mis à rude épreuve les ressources de lutte contre les incendies, déplacé des milliers de personnes et asphyxié des municipalités partout au Canada sous la fumée des feux de forêt, la Saskatchewan et le Manitoba étant les régions les plus touchées par les incendies.

Le Canada a atteint son niveau de préparation aux feux de forêt le plus élevé depuis fin mai, avec environ 1400 pompiers internationaux mobilisés depuis le début de l'année.

Les scientifiques ont averti que les changements climatiques, provoqués par la combustion des énergies fossiles, allongent et intensifient la saison des incendies.

Jordan Omstead, La Presse Canadienne

