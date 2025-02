Drame à la garderie de Sainte-Rose : Pierre Ny St-Amand subira un procès

Le chauffeur d'autobus de Société de transport de Laval, Pierre Ny St-Amand, qui avait foncé avec son véhicule dans une garderie du quartier Sainte-Rose en février 2023, subira finalement un procès. Toutefois, la Couronne déclaré que son expert avait conclu qu'il devrait être déclaré non criminellement responsable en raison d'un trouble mental.

Lors de l'audience, les deux parties présenteront leurs preuves conjointement. Les proches des victimes et les psychiatres seront appelés à la barre pour témoigner.

Rappelons qu'en mars 2024, à la suite d'une enquête préliminaire, un juge avait conclu que l'homme était apte à subir un procès.

Le procès est attendu pour avril et sera d'une durée de cinq semaines.

Rappel du drame

C'est le 8 février 2023, que Pierre Ny St-Amand avait foncé avec son autobus sur une garderie du quartier Sainte-Rose. Deux enfants avaient péris et six autres avaient subi des blessures. D'ailleurs, il avait été accusé des meurtres prémédités de ces deux petites victimes. Toutefois, on ignore encore à ce jour les raisons de son geste.

Ce drame avait ébranlé tout le Québec et la classe politique.