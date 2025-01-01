Nous joindre
Un homme d'une quarantaine d'années

Un corps découvert sur le toit de l'hôpital de la Cité-de-la-santé à Laval

Par La Presse Canadienne

Un homme a été retrouvé sans vie sur le toit de l'hôpital de la Cité-de-la-santé à Laval, mardi matin.

Le service de police de Laval dit avoir reçu un appel du personnel de l'hôpital vers 9h35 pour lui signaler la présence d'un corps.

Le décès de l'homme, âgé d'une quarantaine d'années, a été constaté sur place, précise Geneviève Major, porte-parole pour le service de police.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes et circonstances de ce décès.

L'unité des crimes contre la personne de la police de Laval, d'abord en charge de l'affaire, a passé le relais au bureau du coroner.

 

