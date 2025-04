La police de Laval participe à une saisie menée sur la Rive-Sud

Le 2 avril, le Service de police de Laval s'est joint au Service de police de l'agglomération de Longueuil, la Sûreté du Québec et la Régie intermunicipale de police Richelieu Saint-Laurent, pour participer à des perquisitions à Carignan, Longueuil et Saint-Hubert.

Ces opérations étaient en lien avec le trafic de stupéfiants. C'est plus de 300 g de cocaïne, de la méthamphétamine, du cannabis, du poivre de Cayenne, une machette, de l’argent et divers objets liés au trafic qui ont été saisis, pour une valeur totale estimée à plus de 44 000 $.

De plus, trois hommes âgés de 49, 56 et 62 ans ont été arrêtés. Des accusations de trafic de stupéfiants et de possession en vue de trafic pourraient être portées contre eux.

Nous encourageons toute personne ayant des informations sur des activités criminelles menées sur le territoire de l’agglomération de Longueuil à communiquer de façon anonyme avec Info-Azimut au (450) 646-8500 ou en ligne sur Info-Azimut | Ville de Longueuil. Pour tout crime en cours, composez le 911.