Présence hâtive de la grande faune : appel à la prudence

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable invite les automobilistes à faire preuve de vigilance lors de leurs déplacements, puisque la présence hâtive de la grande faune est observée aux abords des routes.

De la signalisation est déjà en place afin d’informer les personnes circulant sur le réseau routier de la présence de la grande faune (cerf de Virginie, orignal, ours et caribou) dans les secteurs concernés. De plus, des clôtures anticervidés et des passages fauniques ont été aménagés à divers endroits sur le territoire québécois. Les risques de collision demeurent importants malgré ces mesures de prévention. La vigilance des conducteurs reste ainsi la meilleure protection contre ce type d’accident, et ce, sur l’ensemble du réseau.

Rappel des conseils de sécurité

Respectez les limites de vitesse et redoublez de prudence durant les périodes de la journée où le danger de heurter un animal est considéré comme étant le plus grand, soit l’aube et le crépuscule.

Ralentissez immédiatement si vous soupçonnez la présence de cervidés aux abords de la route. Nerveux et imprévisibles, ces animaux peuvent surgir très rapidement sur la chaussée.

Actionnez vos freins à plusieurs reprises afin de signaler la présence de cervidés aux automobilistes qui vous suivent. N’effectuez jamais de manœuvre brusque pour tenter d’éviter un cervidé au dernier moment. Un accident beaucoup plus sérieux pourrait en résulter. Dans la plupart des cas, lorsque la collision semble imminente, mieux vaut ralentir et freiner progressivement.

Faits saillants

Au Québec, entre 2021 et 2023, il s’est produit en moyenne annuellement 7 330 accidents routiers impliquant la grande faune. Ce sont les accidents dus à la présence de chevreuils (cerfs de Virginie) qui sont en tête de liste, suivis des accidents concernant l’orignal, le caribou et l’ours noir.