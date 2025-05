Procès de Pierre Ny-St-Amand: les déclarations d'impact des victimes attendues

Les familles touchées par l'accident d'autobus mortel survenu dans une garderie de Laval en 2023 doivent lire leurs déclarations d'impact jeudi devant le tribunal.

Plus tôt cette semaine, un juge de la Cour supérieure du Québec a accepté une recommandation commune de la Couronne et de la défense selon laquelle Pierre Ny St-Amand n'est pas criminellement responsable du meurtre de deux enfants et des blessures infligées à six autres.

Lors de son procès, les médecins ont déclaré que l'ancien chauffeur d'autobus de 53 ans souffrait de psychose et ne savait pas distinguer le bien du mal lorsqu'il a foncé sur la garderie avec un autobus, le 8 février 2023.

Il a tué Jacob Gauthier, âgé de quatre ans, et une fillette de cinq ans, Maëva, dont le nom de famille est couvert par une ordonnance de non-publication à la demande de ses parents.

La Couronne a indiqué que jusqu'à dix personnes déposeront des déclarations au cours de cette journée qui s'annonce chargée en émotions.

Les procureurs ont annoncé leur intention de désigner Ny St-Amand comme un «accusé à haut risque», une désignation qui entraîne une détention en milieu hospitalier avec restrictions. De plus, toute remise en liberté partielle ou complète devrait être approuvée par un juge et non par la Commission d’examen des troubles mentaux.