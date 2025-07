Laval promet plus de policiers sur le terrain et d'optimiser les enquêtes

La Ville de Laval et le Service de police de Laval (SPL) annoncent aujourd'hui le déploiement d'une approche significativement bonifiée en matière de sécurité publique. En plus d’une plus grande présence policière sur le terrain, il est visé de renforcer le soutien aux enquêtes en misant sur un modèle de police guidé par le renseignement, une plus grande utilisation des technologies et une performance axée sur l’efficience organisationnelle.

À terme, l’objectif est d’améliorer la résolution des crimes contre la personne et ceux contre la propriété.

Cette évolution majeure ainsi que ces objectifs s'appuient également sur les capacités opérationnelles du nouveau Quartier général et Gendarmerie de l'Ouest (PGO) en service depuis le 17 juin dernier. Ultimement, ces différentes actions visent à renforcer la sécurité des Lavalloises et des Lavallois et à répondre plus efficacement aux défis actuels et futurs.

« Laval est une ville où il fait bon vivre, et nous travaillons chaque jour pour que l’ensemble de la population lavalloise, citoyens et commerçants, s’y sente en sécurité. Les mesures que nous annonçons aujourd'hui, combinées aux capacités opérationnelles de notre nouveau poste de Gendarmerie de l'Ouest, sont une preuve concrète de notre engagement à mieux combattre et prévenir les crimes contre la propriété et contre la personne. Nous investissons dans des outils modernes et dans le renforcement de nos équipes pour que la sécurité ne soit pas qu'un concept, mais bien une réalité vécue au quotidien par toutes et tous sur notre territoire », indique Stéphane Boyer, maire de Laval.

« Le Service de police de Laval concrétise aujourd’hui sa vision novatrice en matière d’offre de service en sécurité publique. Grâce à cette démarche de longue haleine, le SPL optimise son efficacité opérationnelle, notamment par un redéploiement plus stratégique des ressources policières et des interventions de proximité avec la population lavalloise. Notre service de police réitère ainsi une volonté claire d’agir au bénéfice des citoyens et des citoyennes et de mieux préparer notre organisation aux enjeux de sécurité publique actuels et à venir », ajoute Pierre Brochet, chef du Service de police de Laval (SPL)

Plus de policiers sur le terrain et un processus d’enquête optimisé

La nouvelle convention collective signée au début juin avec la Fraternité des policiers de Laval entraîne également des changements qui permettront des gains significatifs en matière d’efficience et de qualité de service à la population. L’entente prévoit notamment :

- L'ajout de ressources spécialisées en récupération d'actifs criminels, permettant de poursuivre la lutte contre le phénomène de violence urbaine;

- L'arrivée de cadets et de cadettes, une première à Laval, permettant la diminution des coûts liés à la gestion de la circulation et une meilleure gestion de proximité avec la communauté;

- Le renforcement des équipes dédiées à la sécurité routière, avec le redéploiement de personnel policier augmentant de 34 % le nombre d'heures consacrées à cette priorité ;

- Le transfert de tâches administratives à des membres civils, qui permettra aux enquêteurs et enquêteuses de se consacrer à la résolution des enquêtes. Cette nouvelle approche devrait permettre de récupérer environ 20 000 heures d’enquête supplémentaires à moindre coût.

Des innovations technologiques au service de la population

Le PGO abrite le Centre intelligent de gestion intégrée en sécurité publique, qui comprend le Centre intelligent de vigie opérationnelle (CIVO), le Centre de coordination des mesures d'urgence (CCMU) et le Centre des opérations policières. En assurant la centralisation et l’analyse de l'ensemble de l'information liée à la sécurité publique, ce centre de gestion intégrée veille à améliorer la qualité et la rapidité des interventions. Il permet notamment de recueillir et diffuser de l'information en temps réel, ce qui facilite la prise de décisions des intervenants et des intervenantes de première ligne dans leur travail au quotidien.

Des mesures complémentaires pour dissuader les crimes

Face aux crimes contre la propriété, notamment les vols de voiture, les phénomènes d'extorsion et l'exploitation des jeunes par des groupes criminels et afin de rehausser le sentiment de sécurité des Lavalloises et Lavallois, la Ville de Laval analyse différentes manières d’encadrer la surveillance par caméra dans le cadre d’un projet pilote. Cette initiative viserait à augmenter la surveillance de certains phénomènes ponctuels, améliorer le contrôle qualité et exercer un effet dissuasif, tout en respectant la vie privée des citoyens.

Un nouveau poste de Gendarmerie et une optimisation des opérations

Le nouveau poste de Gendarmerie de l'Ouest, qui abrite également le Quartier général du SPL, permet d’optimiser sa structure organisationnelle en fonction des besoins de la population et des ressources disponibles. Le bâtiment, en voie d’obtenir la certification LEED Or, couvre une superficie de 10 680 m². Il est situé au 2455, boulevard Curé-Labelle, dans un secteur densément peuplé et à fort volume d’appels. La répartition en deux régions opérationnelles, plus cohérente avec la réalité géographique, permettra d'améliorer les délais d'intervention lors des appels d'urgence et de renforcer la présence policière sur l'ensemble du territoire.

La sécurité et le bien-être, l'affaire de tous et toutes

Au-delà des mesures policières, la Ville de Laval mise également sur la prévention et l'intervention sociale. Le Plan d'action Sécurité et bien-être collectif (SBEC) 2024-2026, adopté en collaboration avec plusieurs partenaires communautaires et institutionnels, vise à lutter contre la délinquance juvénile et la violence urbaine à travers des mesures concrètes ciblant les jeunes de 12 à 35 ans.

Des initiatives comme « De la Rue O Ring », soutenue par le SPL et coordonnée par Services aux jeunes, ou encore le projet « Être un jeune à Chomedey : mieux comprendre et prévenir », porté par le Comité jeunesse 11-25 ans du Comité de développement local de Chomedey, contribuent à diminuer la polarisation et la radicalisation tout en rendant les milieux de vie plus sécuritaires.