Walmart rappelle 850 000 gourdes après que deux personnes blessées ont perdu la vue

La Ville de Laval et le Service de police de Laval (SPL) annoncent aujourd'hui le déploiement d'une approche significativement bonifiée en matière de sécurité publique. En plus d’une plus grande présence policière sur le terrain, il est visé de renforcer le soutien aux enquêtes en misant sur un modèle de police guidé par le renseignement, une plus ...