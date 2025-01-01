Vague de vols par distraction à Laval : appel à la vigilance

Entre le 1er avril et le 20 août 2025, plus d’une quarantaine de citoyens ont rapporté avoir été victimes de vols par distraction sur le territoire lavallois. L’analyse des dossiers révèle un mode opératoire récurrent : le vol de bijoux ciblant principalement des personnes âgées.

Le Service de police de Laval souhaite sensibiliser la population à ce type de stratagème, dans le but de prévenir ces délits et de réduire le nombre de victimes.

Les faits

Les suspects, provenant majoritairement de l’Europe de l’Est, opèrent dans des lieux publics, notamment les stationnements de centres commerciaux. Ils abordent les victimes sous divers prétextes; demander des directions ou recommander un restaurant dans le secteur, par exemple. Une fois la conversation entamée, les suspects remercient leur interlocuteur en leur offrant un bijou en guise de « cadeau ». C’est à ce moment qu’ils profitent de la proximité pour dérober discrètement les véritables bijoux de la victime, comme des bracelets, montres, chaînes ou bagues, souvent de grande valeur.

Conseils de prévention

Le Service de police invite la population, en particulier les aînés, à faire preuve de vigilance en suivant ces quelques conseils de prévention :

Signalez immédiatement toute situation suspecte au Service de police, même si aucun vol n’a eu lieu. Votre vigilance peut prévenir d’autres incidents.

Restez attentif à votre environnement, surtout dans les lieux publics achalandés.

Soyez méfiant envers les inconnus qui tentent de détourner votre attention ou de vous engager dans une conversation inhabituelle.

Maintenez une distance sécuritaire avec toute personne étrangère qui s’approche de vous sans raison claire.

Refusez tout bijou ou objet qu’un inconnu tenterait de vous remettre ou de placer sur vos vêtements ou autour de votre cou.

N’acceptez pas d’accolades ou de gestes physiques non sollicités, même sous prétexte de remerciement.

Ligne Info-Police

Toute personne qui aurait des informations à donner concernant cet événement, est invitée à nous contacter, en toute confidentialité, sur notre Ligne-Info 450 662-INFO (4636) ou en composant le 911.