Une quarantaine de policiers mobilisés
Opération contre un réseau de fraude cellulaire et de recel à Laval
Par Salle des nouvelles
La Division des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec, en collaboration avec Bell Canada et le Service de police de Laval, a mené hier une opération visant un réseau criminel impliqué dans la fraude cellulaire et le recel d’appareils électroniques.
Cette opération, qui a mobilisé une quarantaine de policiers, s’est déroulée dans trois domiciles et un commerce à Laval. Le commerce ciblé, est soupçonné de participer au recel de téléphones cellulaires obtenus frauduleusement. L’enquête découle d’un dossier d’extorsion dans lequel le suspect principal, Daniel SABIR, avait déjà été accusé en février 2025. Lors de la perquisition initiale, les enquêteurs ont saisi pour plus d’un million de dollars en véhicules et bateaux volés ou acquis frauduleusement.
Les suspects seraient également impliqués dans un stratagème de fraude cellulaire qui touche plusieurs fournisseurs de services. Ils recrutent des individus pour ouvrir des lignes téléphoniques et obtenir des appareils financés, qu’ils revendent ensuite à l’étranger. Ce stratagème entraîne des pertes importantes pour les entreprises, dont plus d’un demi-million de dollars pour Bell Canada, et expose les citoyens recrutés à des dettes et des conséquences sur leur crédit.
La Sûreté du Québec rappelle à la population de ne pas se laisser séduire par des offres d’argent facile. Ces stratagèmes entraînent des pertes financières et des impacts sérieux pour les victimes. Les crimes majeurs poursuivent leurs efforts pour récupérer les actifs criminels et traduire les responsables en justice.
Toute information sur des actes criminels ou des événements suspects peut être communiquée à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.