Meurtre de Louis Valentine

La Sûreté du Québec arrête une suspecte en lien avec un meurtre commis en 2000

durée 11h00
26 septembre 2025
Par La Presse Canadienne

Une femme de 63 ans de Trois-Rivières a été arrêtée pour le meurtre de Louis Valentine, un homme tué en 2000 quelques mois seulement après avoir gagné à la loterie.

C'est la Division des disparitions et des dossiers non résolus de la Sûreté du Québec (SQ) qui a procédé à l'arrestation de la suspecte, pour meurtre et outrage à un cadavre, jeudi soir.

Dans un communiqué, la SQ a précisé que la dame devrait comparaître vendredi au palais de justice de Trois-Rivières. Des perquisitions étaient en cours en début de journée.

Louis Valentine avait été vu pour la dernière fois à Laval, en août 2000, chez des amis. Sa disparition a été rapportée au Service de police de Trois-Rivières-Ouest en février 2001, et la SQ a souligné que la thèse criminelle n'a jamais été écartée.

Quelques mois avant sa disparition, en décembre 1999, Louis Valentine avait gagné une importante somme d’argent à la loterie. Le mois suivant, il a déménagé à Trois-Rivières et a fait la connaissance d’une femme.

La SQ n'a pas précisé dans l'immédiat si cette femme est celle qui a été arrêtée jeudi soir. Le corps policier provincial n'a pas non plus dévoilé ce qui a permis de faire débloquer l'enquête 25 ans plus tard.

Vendredi matin, la SQ menait des recherches d'éléments de preuve sur le terrain en collaboration avec des spécialistes du Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale, dont un anthropologue judiciaire.

 

