Un objet métallique inséré dans un bonbon d’Halloween à Laval

Le Service de police de Laval (SPL) a récemment ouvert une enquête à la suite de la découverte d’un objet métallique inséré dans un bonbon d’Halloween recueilli le 31 octobre dernier.

En date du 25 novembre, un citoyen du quartier de Sainte-Rose a communiqué avec le 911 après que sa fille eut trouvé une tige de métal dans un bonbon de type jujube qu’elle avait obtenu lors de la cueillette d’Halloween.

Le bonbon, une fraise en gelée rouge et verte, se trouvait dans un emballage transparent partiellement ouvert. Une portion de la friandise semblait également manquante.

Selon les informations fournies, la cueillette de bonbons avait été effectuée dans le secteur Champfleury, notamment sur les rues suivantes : De Chardonneret, Bouvreuil, De la Volière, Des Huards, Des Bécasseaux et Du Passerin.

Rappel à la population

Le Service de police de Laval tient à rappeler l’importance d’inspecter soigneusement les friandises récoltées à l’Halloween. Le SPL invite toute personne ayant été témoin ou victime d’un incident similaire à composer immédiatement le 911 afin de permettre une intervention rapide et une collecte d’informations complète.

Toute personne qui aurait de l’information concernant ce type d’événement peut communiquer, de façon confidentielle, sur la Ligne Info-Police au 450-662-INFO (4636) ou composer le 911 et mentionner le dossier LVL 251125-049.