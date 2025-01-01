Une jeune lavalloise de 15 ans disparue depuis deux jours recherchée

L'aide de la population est demandée afin de retrouver la Lavalloise Mariane Dupras, âgée de 15 ans, qui a quitté sa résidence le 29 septembre, et qui depuis n'a pas été revue.

Ses proches ont des raisons de craindre pour sa sécurité indiquant que la jeune fille aurait de mauvaises fréquentations. Le Service de police de Laval (SPL) croit qu'elle pourrait se trouver dans les secteurs de Laval ou Montréal.

Description de la disparue

Âge : Adolescente de 15 ans

Taille : Mesure 1 m 58 (5’2’’) et pèse 59,1 kg (130 lb)

Apparence : Cheveux noirs, yeux bruns et boucle de nez à la narine gauche.

Ligne Info-Police

Toute personne qui aurait de l’information concernant Mariane Dupras peut communiquer, de façon confidentielle, sur la Ligne Info-Police au 450-662-INFO (4636) ou composer le 911 et mentionner le dossier LVL-250929-055.