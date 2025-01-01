Trois personnes ont été blessées après des coups de feu à Laval

Trois personnes ont été blessées, mercredi, après que des coups de feu eurent été entendus dans un établissement commercial à Laval.

Le Service de police de Laval était intervenu en premier sur les lieux après avoir été informé vers 10 h 30 de coups de feu dans le secteur. La Sûreté du Québec (SQ), qui a fait le point en début d'après-midi, a finalement repris l'enquête.

La porte-parole de la SQ Laurie Avoine n'a pas pu s'avancer sur la nature des blessures ou leur gravité.

Pressée de questions sur les victimes, l'agente Avoine a évoqué qu'elles pourraient être «possiblement reliées» et qu'il «pourrait possiblement s'agir d'un événement qui serait relié au crime organisé».

Pour l'instant, il n'y a eu aucune arrestation, selon la porte-parole.

Elle a insisté pour dire que l'enquête de la SQ se poursuivait et qu'elle ne pouvait pas confirmer plus de détails.