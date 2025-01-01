Fusillade à Laval : le candidat à la mairie, Frédéric Mayer réagit

Hier matin, une fusillade a éclaté dans le café Starbucks à Laval, dans le quartier Chomedey , menant à la mort un homme dans la quarantaine et fait deux blessés. Le candidat d'Action Laval à la mairie, Frédéric Mayer, considère que l'effet de cette violence sur les Lavallois est important et n'est pas à négliger.

« Ce genre d’événement nous bouleverse tous. Il nous rappelle que la sécurité n’est pas une donnée acquise — elle est un engagement collectif. À Laval, les citoyens méritent de vivre dans des quartiers paisibles, où l’on peut déposer ses enfants à l’école, prendre un café ou se rendre au travail sans crainte. Ce matin, cette tranquillité a été brisée. Et nous devons répondre, non pas par la peur, mais par la responsabilité », peut-on lire par la déclaration écrite envoyée aux médias.

Montée de la violence chez les mineurs

Selon les dernières données présentées en mai dernier, par le Service de police de Laval, dans 41 % des dossiers de violence urbaine au cours des trois premiers mois de l'année impliqués des mineurs âgés de 14 à 17 ans. Pour M. Mayer, il s'agit d'une « statistique alarmante ».

On souligne que le parti d'opposition avait mis sur pied la Commission transpartisane sur la violence urbaine, dont le rapport a été déposé au conseil municipal en juin 2023. Le but .était de proposer des pistes de solutions concrètes, notamment le développement d’infrastructures sportives, de loisirs et culturelles pour les jeunes partout sur le territoire lavallois.

Un plan stratégique en place

D'ailleurs en janvier dernier, que le conseil municipal avait adopté le Plan d’action Sécurité et bien-être collectif 2024-2026, qui vise à lutter contre le phénomène de la délinquance juvénile et de la violence urbaine visant les jeunes de 12 à 35 ans.

Le plan comprend 45 actions, dont quatre sont prioritaires.

La première concerne les enjeux liés au cyberespace, comme la cyberintimidation et la banalisation de la violence en soutenant des projets de sensibilisation et de soutien psychosocial.

La deuxième vise à diminuer la polarisation et la radicalisation particulièrement dans le quartier Chomedey, en offrant aux organismes d'échanger sur les défis auxquels sont confrontés les jeunes et de développer des stratégies efficaces pour les soutenir.

Le troisième est d'offrir aux jeunes des occasions de se découvrir grâce à différents ateliers d’expression artistique autour de la culture hip-hop comme le projet Les Mots dits, du Bureau de consultation jeunesse.

Finalement, de mettre en place des stratégies d’action pour rendre les milieux de vie plus sécuritaires en développant avec les différents partenaires une compréhension commune des enjeux sociaux et de sécurité dans le secteur Montmorency au centre-ville et identifier en amont une stratégie d’action collective.

Action Laval croit que la Ville peut faire mieux

La déclaration de M. Mayer se termine, non en pointant du doigt l'administration en place actuellement, mais en présentant ses engagements sur la question si jamais il se trouve à la tête du conseil de Ville.

« Nous croyons que la sécurité passe par l’écoute, la prévention et l’action. Nous croyons que chaque jeune mérite une alternative à la violence. Et nous croyons que Laval peut faire mieux — ensemble. Aujourd’hui, nous réaffirmons notre engagement à bâtir une ville où la sécurité est une priorité partagée, où les solutions sont portées par tous les élus, et où chaque Lavalloise et chaque Lavallois peut se sentir en sécurité. La violence ne définit pas Laval. Ce qui nous définit, c’est notre capacité à nous relever, à nous unir, et à agir ».

Enquête en cours sur la fusillade

Selon ce que l'on peut lire dans différents médias, l'homme qui a perdu la vie serait le chef du gang des Grecs de Chomedey, Charalambos Theologou, 40 ans, surnommé « Bobby the Greek ».

En point de presse hier, la porte-parole de la Sûreté du Québec, Laurie Avoine, avait indiqué que les victimes étaient possiblement reliées entre elles. De plus, il « pourrait possiblement s'agir d'un événement qui serait relié au crime organisé ». Toutefois, l'enquête est actuellement en cours pour en savoir plus.

On a appris qu'il y avait eu au moins deux tireur à l'intérieur du café, situé dans le quartier Chomedey, sur la voie de desserte de l'autoroute 440, à proximité de la 100e Avenue, qui se seraient dirigés vers l'arrière du commerce avant de tirer plusieurs coups.

Un large périmètre de sécurité avait été mis en place et des maîtres-chiens sont venus sur la scène de crime. Mentionnons que l'événement s'est produit le matin, en plein-jour, ce qui augmente le nombre de témoins potentiels détenant des informations.